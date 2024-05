Nem tudta legyőzni a Csákvárt a HR-Rent Kozármisleny a labdarúgó NB II. 32. fordulójában, csupán ráijeszteni tudott vendéglátójára, amikor a 80. percben szépített Hegedüs Levente.

– Holtponton van a csapat mind mentális, mind fizikális értelemben, ezt láttuk az utolsó két mérkőzésen játékban és eredményben is – fogalmazott a csákvári vereséget követően Aczél Zoltán. – Nekem és a stábomnak az a dolga, hogy ebből kirángassuk a csapatot! Most ugyan kicsivel jobb volt a játékunk, mint a BVSC ellen. Lehet, hogy van egy tudat alatti megnyugvás is a srácokban, vagy csak szimplán elfáradtak.