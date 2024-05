A Magyar Sport Napja alkalmából csaknem kétezer pécsi iskolás cserélte sportruházatra a megszokott öltözékét, s a Verseny utcában, a PVSK pályáin tesztelte tehetségét, s töltött egy feledhetetlen délelőttöt a sportokkal ismerkedve.

Forrás: PVSK

– Az elmúlt években, az új sportállamtitkárság előtérbe helyezte a Magyar Sport Napja nevű rendezvényt és kéréssel fordult jónéhány nagyobb sportszervezethez, hogy nyissa meg kapuit az ünnep alkalmából és azon kívül is – fogalmazott az esemény kapcsán Czerpán István, a PVSK elnöke a klub felületein. – Mi úgy döntöttünk, hogy az ünnepet demonstráljuk és a pécsi iskolák részére megnyitottuk a létesítményünket. Sajnos, nem fért be mindenki, de csaknem kétezer gyerek ma biztosan jól érzi majd magát itt, a Verseny utcában és kedvező tapasztalatokat szereznek a sporttevékenységgel kapcsolatosan. Mi a kérésnek eleget teszünk, de úgy érezzük, hogy kiemelt vidéki sportszervezetként ez a kötelességünk is.

Ezen a napon a klub mind a tizenhét szakosztály gondoskodott arról, hogy az előzetes várakozásokon is túlmutató létszámba érkező fiatalok ne unatkozzanak.

