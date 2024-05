Magabiztos játékkal, két véghajrában szerzett góllal megnyerte a Baranya Vármegyei Kupát a Lovászhetény-Pécsvárad labdarúgócsapata, így a bajnokságban megszerzett ezüstérem mellett egy aranyérmet is felmutathat a 2023/24-es szezon végén Varga László legénysége.

Az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei II.-es bajnokság második helyezettje, a Gyógyfürdő Harkány az osztálykülönbség ellenére nem vallott szégyent, de a végjátékot jobban bírta riválisuk. A találkozót már hamarabb le lehetett volna zárni, de rengeteg ziccert elhibázott a Lovászhetény-Pécsvárad, sőt, a nyolcvankettedik percben Németh Adrián egy büntetőt is fölé rúgott. Röviddel később azonban Kovács Attila értékesített egy tizenegyest, az utolsó pillanatokban pedig a csereként beálló Kelemen Ferenc eldöntötte a párharcot egy gyönyörű kontratámadást követően.

Azt pedig nem szabad elfelejteni, hogy az Himesháza, a Bóly, a Harkány, valamint a Lovászhetény-Pécsvárad jogot szerzett a 2024–2025. évi MOL Magyar Kupa küzdelmeiben történő szereplésre.

– Először is gratulálok a játékosainknak, hiszen öt napon belül ez volt a harmadik mérkőzésünk. A helyzetek és a játék képe alapján is megérdemelten nyertünk, és már előbb eldönthettük volna a meccset. Ellenfelünknek is gratulálok, tudatosan, szervezetten, spotrszerűen játszottak mindvégig – nyilatkozta portálunknak a Lovászhetény-Pécsvárad trénere, Varga László.

Harkány–Lovászhetény-Pécsvárad 0–2 (0–0)

Pécs. Vezette: Bánfai (Pavlovics, Váncsa). Gyógyfürdő Harkány: Király Zs. – Keresztes, Kelemen, Filó, Tar A. – Sőrés, Hőnyi (Árvai, 77.), Kovács G. (Bertha, 84.), Szabó Zs. – Pásztor, Geczó (Füzes, 82.). Vezetőedző: Weinert Zsolt. Lovászhetény-Pécsvárad KFT: Matesz – Németh A., Fiáth (Tóth M., 84.), Bozó, Juhász L. – Spánitz, Szaniszló, Kovács A. (Stercz, 92.), Reith (Kelemen F., 61.) – Rácz E., Szentes. Vezetőedző: Varga László.

Gólszerzők: Kovács A. (88. – büntetőből), Kelemen F. (95.).