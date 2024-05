Jobban kezdett a Soroksár a vendéglátó PMFC-nél, de az első negyed óra elteltével elmúlt a pécsiek görcsössége, s elkezdtek támadásokat vezetni. A 20. perc környékén Merglnek kétszer is hárítania kellett, de ekkor még Szabó és Majnovics próbálkozásánál is megoldotta a helyzetet. A jég végül a 44. percben tört meg, a vendégek nem tudtak egy jobbról érkező beadást követően felszabadítani, s ugyan Majnovics hosszan tolta meg a labdát a tizenhatoson belül, a berobbanó Harsányi kilőtte a bal felsőt.

A második félidőben már többet birtokolta a labdát a PMFC, s többször is közel járt, hogy megnövelje előnyét, de közben Varasdinak is kellett bravúrokat bemutatnia. Ugyanakkor Lovrencsics Balázs fejesénél, majd Korozmán kísérleténél is fogta a labdát. Végül több gól már nem esett, így viszont nagyon fontos három pont került a kiesés elől menekülő mecsekaljaiakhoz.

PMFC–SOROKSÁR SC 1–0 (1–0)

Labdarúgó NB II., 32. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 900 néző. Vezette: Berke Balázs (Szert Balázs, Bornemissza Norbert)

PMFC: Varasdi – Harsányi (Miknyóczki, 87.), Szekszárdi T., Pejovics, Hadaró, Majnovics – Krausz, Szeles (Bachesz, 9.), Hudák – Szabó M., Rácz B. (Tóth-Gábor, 73.) Vezetőedző: Mátyus János

SOROKSÁR: Mergl – Kaján, Say, Kékesi, Vincze Á. (Pintér D., a szünetben) – Vass Á. (Dragóner F., 68.), Németh E. (Köböl, 84.) – Varga Z. (Dobos Á., 68.), Korozmán, Gálfi (Borbély, 84.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Harsányi (44.)