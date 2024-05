A PVSK ifjú harcművészei is rész vettek Újpesten Közép-Európa egyik legnagyobb utánpótlás cselgáncs versenyén, a harminchetedik Budapest-kupán. A megmérettetésre huszonhárom országból csaknem ezerötszáz versenyző érkezett. Ebből a tömegből kellett kitűnnie a Vasút üstököseinek, s ez sikerült is nekik. Az U13-as korosztályban Radvánszkyi Júlia és Nagy-Ilonczai Natália is dobogóra állhatott, míg az U23-asoknál Kenderesi Péter fölényes mérkőzéseket vívva első lett, ez már a 10. magyar bajnoki címe.

– A két lányversenyzőnk, aki dobogós helyezést ért el példamutatóan tartotta be az edzői utasításokat – jelentette ki Kersics Antal, a PVSK cselgáncs szakosztályának szakmai vezetője. – Sajnos Nati az első meccsét egy rossz fogásfelvétel miatt elvesztette, de a következő meccseit ipponnal nyerte, így bronzérmes lett. Julcsi a döntőben szenvedett verseséget egy szerb ellenfelétől. Kenderesi Péter nagyon jó formában, fegyelmezetten versenyzett. Igazából a földharc győzelmei döntöttek Péter javára.

A PVSK eredményei

U23: 1. Kenderesi Péter (-100 kilogramm).

U13: 2. Radvánszky Júlia (+56 kilogramm), 3. Nagy-Ilonczai Natália (50 kilogramm).