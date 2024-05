A hatos volt a nyerő szám az NB II.-es pécsi női labdarúgócsapatok meccsein a hétvégén ugyanakkor egész másképp jött ki összecsapásából a PMFC és a PVSK.

A veretlen, 18 meccses győzelmi szériában lévő piros-feketék hazai pályán a Nagykanizsát szórták meg, s így gyakorlatilag egy győzelemre kerültek a bajnoki címtől. Ugyanis, ha szombaton legyőzik Spielék az Ajkát is, akkor már csak pontegyenlőséget alakíthat ki velük szemben a második Csepel, de a pécsiek gólkülönbsége 50 találattal jobb, azt pedig nehéz elképzelni, hogy ezt eltüntetik a fővárosiak. Az utolsó hazai meccsen, május 19-én a Pápa ellen akár a trófeát is átvehetik a pécsiek, hiszen azon egyetlen pont begyűjtése is azt jelentené, hogy már senki nem előzheti meg őket ilyen téren sem.

A Vasút eközben Zalaegerszegen futott bele egy újabb pofonba, s így továbbra is csak a pont nélküli Martonvásárt, valamint a három egységet gyűjtő Kelen SC-t előzi meg.

PMFC–Nagykanizsa 6–0 (3–0)

Női labdarúgó NB II., Nyugat, 23. forduló. Gólszerzők: Balogh Réka (14.), Spiel Alexa (22.), Égi Barbara (59., 81. – az elsőt büntetőből), Bódis Lili (62.), Bocz Virág (83.).

Zalaegerszeg–PVSK 6–0 (2–0)

Női labdarúgó NB II., Nyugat, 23. forduló. Gólszerzők: Szabó Á. (8. – öngól), Hanning (11.), Varga B. (51., 66.), Vitusz (56.), Mezőfi (87.).