Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az AutóCity Volkswagen Baranya Vármegyei I.-es bajnokság huszonötödik fordulójában a Siklós labdarúgócsapata teljesített a legjobban. Ennek fényében nem is olyan meglepő, hogy három siklósi spíler is ott szerepel a legjobbak között. Látschám Dominik és Bizderi István nagyban hozzájárult ahhoz, a PTE PEAC II. a korai találatán kívül ne szerezzen többet, de Pólics Áron is tanárian futballozott mindvégig.

A szombati játéknapon a Lovászhetény-Pécsvárad és a Bóly is magabiztos győzelmet aratott, köszönhetően több egyéni remeklésnek is. Varga László alakulatából Fiáth Péter, Szentes Krisztián, valamint a duplázó Rácz Ervin emelkedett ki, míg Horváth Dávid együtteséből a hálóőr, Fürdős Balázs, Kutor Dávid és Zsebe Gábor alkotott maradandót.

Vasárnap léphetett pályára a listavezető Villány, amely három nyeretlen meccs után visszatért a PVSK ellen a győzelmi ösvényre. A csapatkapitány, Ulakity Márk ragyogott, megszerezte idénybéli második gólját, Wiesner Szabolcs pedig ismételten sziporkázott, ráadásul ő nyitotta meg a gólcsapot. Ezzel már huszonkét találatnál jár a támadó, néggyel lemaradva a góllövőlistát vezető csapattársáról, Gellén Dávidról.