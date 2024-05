Nagyon nehéz helyzetben várja az utolsó fordulót a Carbonex-Komló, hiszen nyernie kell ahhoz, hogy bebiztosítsa helyét az NB I.-ben, s a saját kezében tartsa a sorsát. Ráadásul aktuális ellenfele a közvetlen riválisa, az Eger két nagyon fontos sikert követően érkezik hozzá, amiben benne van a Ferencváros elleni bravúr is. Az egriek előnye egy pont, a döntetlen viszont nem elég a Bányász előzéséhez, hiszen az őszi meccset néggyel nyerték az akkori vendéglátók.

Jerkovicséktól még kell egy nagy erőfeszítés, hogy egész Komló ünnepelhessen

Fotó: Laufer László

A Komló kezében csak győzelem esetén van a sorsa

Persze jelen állás szerint nem esne ki a Komló az élvonalból, azonban a PLER-Budapest az elmúlt hetekben vészesen közelített, a fővárosiaknak egy pontot is elég szerezniük, hogy a Bányászt megelőzzék, ha nem nyer szerdán, ráadásul erre két meccsük is van. Szerdán Balatonfüredre látogatnak a pestiek, majd még hétvégén játszanak a Csurgóval is. Épp ezért van most igazán nagy szüksége a Komlónak a győzelemre, hiszen akkor az Eger biztosan mögötte végez bármit is játsszon a PLER, s nem kell számolgatni az azonos pontszámmal végzők közti sorrendet. Halvány esélye ugyanis döntetlennél is van a NEKA-val szemben a Komlónak, mert pontegyenlőségnél jobban állna, de ebbe is beleszólhat a PLER, mert ha a fővárosiak is 17 ponttal zárnak, akkor máris borítják a sorrendet. Most fáj csak igazán az április 27-i vereség.

Voltak döccenők az idény során

Kár lenne ugyanakkor egyetlen meccsre visszavezetni azt a helyzetet, amibe keveredett a Komló. Az első fordulóban a NEKA ellen egy góllal elvesztett meccs, majd a rákövetkező Budakalász elleni kétgólos vereség, az, hogy a PLER-Bp ellen nem csak itthon, de vendégségben is kikapott a Komló, az egri vereség, és a Csurgó ellen az utolsó pillanatokban elbukott egy pont is nagy hiány most a kincsestárban. Ezt pedig nem pótolhatták a Tatabánya és a Csurgó elleni bravúrok sem.

Mindenki feketébe öltözzön

Most viszont már nem szabad az elszalasztott lehetőségeken keseregni, ki kell futni a pályára, és nyerni kell. Ebben pedig a szurkolók is rengeteget segíthetnek, mint teszik ezt mindig. Most is készülnek rá, hogy olyan atmoszférát teremtsenek, amiben nincs esélye egyetlen ellenfélnek sem, ehhez pedig azt kérik, hogy minden egyes szimpatizáns fekete fölsőben érkezzen jelképezve az egységet, s a dresszkódot a klub is megerősítette a sorsdöntő találkozóra.

A forduló programja: Ferencváros–Dabas (05. 15., szerda, 16.30), Carbonex-Komló–Eger, Balatonfüred–PLER-Budapest, Csurgó–Tatabánya, Gyöngyös–Budakalász, Fejér B.Á.L. Veszprém–Telekom Veszprém (05. 15., szerda, 18.00).