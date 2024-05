Elkezdődött az építkezés

Még április elején robbant a bomba, hogy a klub nem tudott megegyezni Melnicsuk Viktorral, aki további fejlődése és céljai miatt Balatonfüreden képzeli el jövőjét. Még azon a napon azt is bejelentette az egyesület, hogy a klubikon, Ante Granics is távozik, s a Metkovicsban fejezi be pályafutását.

Persze nem csak rossz hírekkel szolgáltak a vezetők, Merkovszki Pál, Matko Rotim, Tim Jenko Bogdani, Szrecsko Jerkovics, Menyhárt Máté is hosszabbított, valamint igazolásokról is beszámoltak. Az iráni csapatkapitány, Mohammad Siavoshi Shah Enayati veszi át majd Granics helyét, s a Dinamo Pancsevótól érkezik a szerb irányító, Radovan Osztojics is, aki Melnicsukot igyekezhet pótolni.

Emellett fiatalok is szerződést kaptak: a 20 éves Varga Szabolcsra és Lévay Benedekre, a 19 éves Bodnár Bencére, valamint a 18 éves Gulyás Gergőre is számítanak.

Végül azt is bejelentette a klub, hogy Marosán György vezetőedző is távozik. Erről bővebben itt: