Ha valahol idén jó volt sportolónak lenni, akkor az Kozármisleny volt. Persze maguk a játékosok is elkövettek mindent azért az elmúlt évben, években, hogy most a szurkolóik teljes támogatását élvezzék, de a női kézilabda rajongói is megmutatták, nekik az élvonalban van a helyük. A BL-szereplők edzői, a Győri Audi ETO KC és a FTC-Rail Cargo Hungaria mesterei is azt a hangulatot méltatták, amit a Lauber Dezső Sportcsarnokba varázsoltak. Persze nem csak ott, nem csak őket nyűgözte le az atmoszféra. Az utolsó mérkőzést követően Vágó Attila, az MTK trénere is azt nyilatkozta, hogy minél hamarabb jussanak vissza az NB I.-be látva a nézőket.

A Kozármisleny KA rajongói is bizonyították, az élvonalban a helyük

Fotó: Laufer László

A Kozármisleny KA egy évet követően búcsúzott az NB I.-től, s az utolsó meccs előtt elköszönt a távozó Kornfeld Fannitól, Jarjabka Johannától, Grénus Grétától, Pusztai Petrától, Imrei Nórától, Imrei Rékától, Hadnagy Fannitól és Zsemberi Zórától is, valamint a pályafutását lezáró Halász Bernadett 20-as számú mezét is visszavonultatta. A keserédes pillanatokat viszont szépen lassan átvehetik a szép emlékek, az óriások ellen vívott meccsek, az élvonalban szerzett első győzelem, a világsztároktól kért autogramok begyűjtésének pillanata.

A Kozármisleny már három játékossal megállapodott

Eközben már az építkezés is megkezdődött, hogy a mislenyi rajongók átélhessék újra a sikert az NB I. B-ben, s a klub visszakerülhessen az elit közé, sőt, meg is ragadjon ott. Ezekhez a célokhoz már három új játékost is elköteleztek.

Elsőként a balkezes szélső Bánfai Kíra szignózta az új kontraktusát. Ő nyolc év után tér vissza Mislenybe, ami alatt a nemzetközi porond kihívásait is megtapasztalta a Fradi színeiben, de az MTK, a DVSC és a Vác kötelékéhez is tartozott. Őt az irányító-átlövő Hornyák Bernadett követte a klubhoz, aki szintén megfordult már Mislenyben, most a DAC-tól érkezik. A harmadik érkező az itt nevelkedő beálló, Hengl Sarolta, aki a NEKA-nál mutatkozott be az NB I.-ben.