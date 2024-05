Óriásit fordult a világ egy év alatt a HR-Rent Kozármislennyel. Aczél Zoltán vezetőedző, Kozics Barna, Tóth Zoltán visszatérése, illetve a nyári érkezők, többek közt Horváth Péter és Molnár Ádin teljesen megváltoztatták, hogy mi a Kozármisleny plafonja.

Az év első rangadója tökéletesen lefestette az egész évet. Kozármislenyben hatalmas öröm, Pécsen tehetetlen kétségbeesés

Fotó: Laufer László

Az előző idény végén még osztályozót játszó gárda ugyan Tiszakécskén beragadt a rajtnál, de azt követően olyan menetelésbe kezdett, amivel meglepték az egész országot. Csak a későbbi bajnok Nyíregyháza tudott ennél is nagyobbat ugrani hazánk labdarúgásának ranglétráján. Igazán viszont a 9. fordulóban, a PMFC elleni rangadón indult be a Misleny. Az a 3–0-s – a piros-feketék számára megsemmisítő vereség – olyan lendületet adott Nagy Erikéknek, hogy a Vasast is megfogták egy hétgólos thrilleren. Major a 90+2. percben szerezte a győztes gólt, nem egész három perccel Novothny egyenlítése után.

Még évekig emlegetik majd ezeket a meccseket Kozármislenyben

Persze nem csupán ezt a két emlékezetes csatát vívta meg a csapat. A szurkolók még sokáig szívesen gondolnak majd vissza az Ajka elleni 3–0-ra vagy a Siófok 7–0-s legyőzésére.

A tavasszal már jobban döcögött a szekér, de nagy sikerekből így sem volt hiány. A végül feljutó Győrt is legyőzték már Daru Bencével is a kezdőben, s a Gyirmótnál is összejött egy 5–3-as siker 3–1-es hátrányból felállva. Ebben a szakaszban viszont csalódásokból is jutott már. A Kazincbarcika, a BVSC-Zugló vagy a Csákvár elleni vereséget is idesorolhatjuk.