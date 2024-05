Nem hagyta a véletlenre, illetve a szerencsére a PMFC női labdarúgócsapata az NB II.-es bajnoki cím sorsát. Egy pontot kellett még Bolboaca Augustin tanítványainak szerezni a Pápa ellen, hogy bebiztosítsák helyüket az élen az utolsó előtti fordulóban, s már az ötödik percben megszerezték a vezetést. Égi egy jobbról érkező beadást átvehetett 6-7 méterre a vendég kaputól, majd tolt kettőt a labdán, és a jobb alsóba gurított.

Fotó: Laufer László

Nem vett vissza a vezetés tudatában sem a Pécs, s a mérkőzés döntő részében a labdát is tartotta. A vendégek minden megoldása kényszerből született, szinte csak belerúgtak a játékszerbe, amerre álltak, felépített támadásuk nem volt. Épp ezért a szünetben próbált változtatni a Pápa mestere, de nem sok sikerrel. A PMFC továbbra is dominált, aminek meg is lett az eredménye két Turi gól képében.

Előbb Farkas balról érkező beadása pattant hozzá, amit a kapuba kanalazott közelről, majd egy indítást átvett 14 méterre a kaputól, csinált egy lövőcselt jobbal, majd egyet ballal, és a hálóba gurított.

Ezzel a sikerrel jogot nyert a PMFC, hogy az élvonalban szerepeljen! Az utolsó passzokat végig taps kísérte, s zúgott a bajnok csapat szólam!

PMFC–Pápa 3–0 (1–0)

Női labdarúgó NB II., Nyugat, 25. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 500 néző.

PMFC: Ronta – Rituper (Kövesdi, 68.), Bolboaca K., Bocz (Buzási, 77.), Gyánó – Spiel (Kőmíves, 62.), Máté (Balogh R., 62.), Égi – Bódis, Turi (Szabó L., 68.), Farkas (Nyéki, 77.). Vezetőedző: Bolboaca Augustin.

Pápa: Vecseri – Molnár A., Bezselics, Kalányos K., László E. (Dobos, 66.) – Bendes, Fellner (Schermann, a szünetben.), Németh Zs. – András A. (Mohácsi, 72.), Németh O. – Buzdor.

Gólszerzők: Égi (5.), Turi (51., 60.).