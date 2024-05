Kisorsolta a Magyar Labdarúgó-szövetség az NB III.-as bajnokok osztályozóinak párosítását. Ez alapján a Szentlőrinc SE az Észak-keleti csoport bajnokával, a Putnok SE-vel csap majd össze a másodosztályba jutásért.

Az első mérkőzést már ezen a hétvégén lejátssza a két együttes. Június 2-án Putnokon 17.30-kor csapnak majd össze először. A visszavágora egy héttel később, azaz június 9-én kerül sor Szentlőrincen 17 órás kezdéssel. Ez a leosztás akár még kedvezhet is a lőrincieknek, hiszen saját pályájukon, szurkolóik előtt dönthetik el a párharcot végül.

A rivális a saját pontvadászatában 12 ponttal szerzett kevesebbet, mint amennyivel a piros-feketék kiharcolták, hogy itt lehessenek. Ezt 19 győzelemmel, 6 döntetlennel szedte össze, ami mellett 5 vereséget szenvedett. Az elmúlt öt fordulóban 3-1-1 volt a mérlege.

Az Észak-keleti csoportban 73 gólt lőtt a vetélytárs, s csupán 23-szor rezgett a hálója. Leginkább majd Boros Gáborra kell majd figyelnie Keresztes Bencééknek, aki 29 bajnokin 30 gólt lőtt, illetve két kupameccsen kétszer is betalált. Tavaly ő is szerepelt a másodosztályban, a Kozármisleny kapuját is bevette.

Egy korábbi lőrinci támadó is visszatér az ellenfél soraiban, Kovács Dávid Szilveszter pár éve még piros-feketében szerezte a Siófok ellen az idény utolsó gólját a másodosztályban.