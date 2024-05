Rettentő nehéz helyzetbe keveredett a Mohácsi TE 1888 és a PTE-PEAC labdarúgócsapata is az idei NB III.-as versenykiírás miatt, ugyanis nem csak az utolsó három esik ki automatikusan, de a négy csoport két rosszabb 13. helyezettje is. Ebből az egyik pedig biztosan a Dél-nyugati csoportból kerül majd ki, hiszen mind Dél-Keleten, mind Észak-Nyugaton, mind Észak-Keleten jobban áll a jelenleg a pozíciót elfoglaló rivális két meccsel a zárás előtt. A Sényő eddig 32 pontot gyűjtött, az ETO Akadémia 31, a Kecskemét 28 egységnél tart, míg a baranyaiak csoportjában a Mohács 25-öt úgy, hogy a mögötte lévő Fehérvár II., a PTE-PEAC és a Dunaújváros is épp ennyinél tart. Persze a Szekszárd és a Gárdony-Agárd 26 és 27 pontját még mindegyik elérheti, de az is lehet, hogy egyiknek sem sikerül kijönnie a vörös zónából.

A Szentlőrinc küldheti végleg földre a Mohácsi TE-t

Fotó: Löffler Péter

A Mohács még a 10. Érddel, majd az első helyre hajtó, s valószínűleg az utolsó fordulóban is rohanó Szentlőrinccel találkozik. A PTE-PEAC most találkozik az egy ponttal az éllovas piros-feketék mögött lévő Iváncsával, amely nem hibázhat, majd a sereghajtó Dunaújvároshoz megy.

Érthetően ahhoz, hogy mindkettő túlélhesse itt az idény végét, ahhoz az kell, hogy a Gárdony-Agárd és a Szekszárd is kevesebb pontot szerezzen a Fehérvár II.-vel és a Dunaújvárossal egyetemben. Az agárdiak szintén játszanak még az Iváncsával, így valószínűleg most, az MTK II. ellen kellene biztosítaniuk helyüket. A Szekszárdnak a Paks II. és a Fehérvár II. ellen kell még pontokat nyerniük, míg a Vidi ifjoncai emellett a Kaposvárral küzdenek meg. A dunaújvárosiak a pécsiek mellett a Lőrinccel találkoznak még, így ők a legvalószínűbb kiesők jelenleg.

A Mohácsi TE-től és a PEAC-tól is borzasztóan nagy bravúr kellene már

Ha az éllovasok ellen papírforma eredmény születik, akkor a Mohácsnak és a Pécsnek is nyernie kellene a bennmaradáshoz másik meccsén, míg a Gárdony és a Szekszárd egy pontot szerezhet. Ugyanakkor, ha a tolnaiak a Fehérvár ellen hullajtanak el pontokat, akkor a Vidi fiataljai átugorhatnak szinte mindenkit. Éppen ezért szinte garantálható, hogy legalább az egyik baranyai csapat búcsúzik a harmadosztálytól, de még valószínűbb, hogy mindkettő visszaesik a megyébe. Gárdony négy ponttal eléri biztosan a bennmaradást, de valószínű, elég lesz neki kettő, míg a Szekszárd egy győzelemmel és egy döntetlennel a vonal felett maradhat, ha a lejjebb lévők nem nyernek kétszer. A tolnaiak pontegyenlőségnél nem állnának jól, mert csak a Dunaújváros gólkülönbsége rosszabb.

Az utolsó hat hátralévő meccsei