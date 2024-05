Az év utolsó meccsét nem sikerült megnyernie az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapatának, így az NB I. hatodik helyén végzett, pedig pár napja még előnyben utazott a fővárosba. Ugyanakkor az újonc számára ez az eredmény is igen előkelő, álmodni sem mertek arról az idény elején, hogy nem a bennmaradásért harcolnak majd, hanem a legjobb nyolc ellen vívnak.

– Nem érzem azt, hogy nekünk most búslakodni kellene, hatodikak lettünk, ami fantasztikus eredmény – fogalmazott Csirke Ferenc, az együttes vezetőedzője. – Nagyon büszke vagyok a srácokra, életem egyik legjobb döntése volt, hogy pár nap gondolkodás után elvállaltam ezt a csapatot. Tényleg maximálisan elégedett vagyok, büszke vagyok rájuk, és büszke vagyok a szurkolóinkra is, nagyon sokat segítettek nekünk, kiváló hazai pályánk volt! Erről a mérkőzésről annyit, hogy mi jobban belerogytunk a pesti egypontos vereségbe, a mi húzóembereink, akik egész évben vitték a hátukon a csapatot, ők talán fáradtabbak voltak. Harmincegy százalékkal dobtunk, ezzel otthon sem lehet meccset nyerni. De hangsúlyozom: annak kell örülni, hogy van egy hatodik helyünk, ami egy fantasztikus eredmény! Annak pedig külön örülök, hogy az edzői pályafutásom elején, majd az ő játékospályafutásának a végén is edzője lehettem Kovács Petinek, nagyon köszönöm neki a közös munkát, és nagyon fog hiányozni, nem csak emberileg, hanem a játékával is.