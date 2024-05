Remek eredményeket követően térhettek haza a PSN Zrt. - Pécsi Sportiskola versenyzői a Sport XXI Aquatlon Országos Döntőjéről Debrecenből. Többen egyéni csúcsukat megdöntve érték el a mostani helyezésüket, s még éremből is jutott.

Surján László a bronzot gyűjtötte be, míg Makkos Szabolcs egy ezüsttel lett ezúttal gazdagabb. Csapatban is jól teljesítettek, ahol szintén közel volt a dobogó, Makkos Szabolcs, Tatai Csanád és Kis-Gál Torontál a negyedik helyezést csípte el, de Halász Jakab nyolcadik helye, valamint Tatai Csanád 7. pozíciója is megsüvegelendő teljesítmény.

A PSN Zrt. eredményei

Újonc 1: 3. Surján László, 10. Farda Zétény.

Újonc 2: 8. Halász Jakab, 13. Surján Balázs.

Gyermek 1 lány: 35. Láda Natália.

Gyerek 1 fiú: 16. Ziener Zalán.

Gyermek 2 lány: 29. Bors Minka, 32. Kis-Gál Zsolna.

Gyermek 2 fiú: 34. Halász Márton.

Gyermek lány csapat: 17. Bors Minka, Kis-Gál Zsolna, Láda Natália.

Serdülő 1: 2. Makkos Szabolcs.

Serdülő 2: 23. Bors Hanga, 7. Tatai Csanád, 28. Kis-Gál Torontál.

Serdülő fiú csapat: 4. Makkos Szabolcs, Tatai Csanád, Kis-Gál Torontál.