A hétvégén véget ért a 2023/24-es AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokság, de szerencsére ezúttal is voltak olyan kiemelkedő teljesítmények, amelyeket érdemes kiemelni.

A forduló nyitányán a Nagykozár ismételten legyőzte a Komlót, köszönhetően többek között a padról beérkező Teszárik Olivérnek, aki góllal segítette együttesét. Aztán Bólyban elmaradtak az izgalmak, a házigazda nem kegyelmezett az idei bronzérmesnek: Szíjas védőként, Breitenstein pedig csereként beállva duplázott, így az ő helyük egy pillanatig sem volt kérdés. Továbbá remekelt a középpályán Dóra Bence és Zsebe Gábor is.

Mindeközben Pécsen Winkler csak egyszer kapitulált az ezüstérmes ellen, sőt, több szép védése is volt, Kaya Furkan pedig számtalanszor zavart okozott a Lovászhetény-Pécsvárad védelmében, így először a szezon során ő is helyet kapott a legjobbak között. A bajnok otthonában igazi futballünnep uralkodott, a tivornya pedig hajnalig nem is ért véget, tehát az összes villányi spílert ki lehetne emelni, hiszen a májukat alaposan megdolgozták, de azért a pályán sziporkázott előtte a csapatkapitány, Ulakity Márk, valamint a gólszerző Ulrich Dániel is. Ellenfelük, a Siklós minden dicséretet megérdemel, hogy egy ilyen pokoli hangulatban sikerült pontot szerezni, Ignácz Olivér és Látschám Dominik pedig különösen jól mozgott.