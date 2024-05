Ugyan a játékosok az összecsapás végén összetörve, könnyek közt jöttek le a pályáról, mert a szurkolóknak is meg akarták köszönni a fergeteges hangulatot, amit erre a meccsre is teremtettek. Az is érthető volt, hogy az ultrák, rendkívül nehezen nyelték le a keserű pirulát, és hevesen nekiestek vezetőnek, játékosnak, edzőnek verbálisan. Ugyanakkor még semmi nincs veszve, sőt, jó esélyek vannak a bennmaradásra, mert a Bányász csak abban az esetben búcsúzik, ha a Csurgó–PLER-Budapest-meccs döntetlennel záril. Ha kikapnak a fővárosiak szombaton, ők köszönnek el az élvonaltól, míg ha nyernek, akkor a NEKA csúszik le.

– Küzdöttünk, ott hagytuk a szívünket a pályán – jelentette ki Marosán György vezetőedző a meccs után. – Nagyon bánt, mert ez a szenvedély, ami Komlón van, nagyon tetszik, még akkor is, amikor engem szidnak. Ha nem nyer a csapat, akkor az edző a hibás, igazuk van! Nem szeretném, hogy a játékosokat, akik meghaltak a pályán, bántanák.