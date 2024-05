A fordulást követően aztán a bíró teljesen elvesztette a mérkőzés irányítását, s több téves ítélettel befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét. Elmaradt Krausz második sárgája, illetve Németh Márió egy durva sportszerűtlenséget, ütést követően is pályán maradhatott. Ráadásul elmaradt egy egyértelműnek tűnő vendég büntető is, miközben a hazaik csapatkapitánya egy tiszta szerelés után kapta meg a második színes kártyáját. Végül a PMFC Helesfay bravúrjainak köszönhetően végül így, emberhátrányban is be tudta gyűjteni a három pontot.