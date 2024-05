Nem kell hangsúlyoznia PMFC szurkolói számára, hogy mennyire fontos a klub szempontjából a Soroksár elleni találkozó. A pécsiek jelenleg a kieső zónában tanyáznak, s négy pontra vannak a legközelebbi bennmaradótól, a BVSC-Zuglótól. Ebből a különbségből már most el kell kezdenie ledolgozni a piros-feketéknek hogy ne kerüljenek még nagyobb bajba, vagy ne veszítsék el végleg a reményt.

A PMFC-nek meg kell találnia az utat a kapuba

Fotó: Löffler Péter

Abban az esetben ugyanis, ha a fővárosiak (valamilyen csoda folytán) legyőznék a Nyíregyházát, míg a Pécs nem szerez pontot hétvégén, akkor gyakorlatilag biztosan egy osztállyal lejjebb kezdi majd a következő évet. Persze abban az esetben még ott lesz a lehetőség, hogy valahogy a Haladást beéri az együttes (6 pont a különbség), de míg a szombathelyieknek -6, addig a PMFC-nek -18 a gólkülönbsége.

A PMFC háromból hármat akar

Persze a Pécsnél abban bíznak, hogy az utolsó három meccs mindegyikét meg tudják nyerni, s a Soroksár most sebezhetőnek is tűnik azt követően, hogy a sereghajtó Mosonmagyaróvártól otthon kikapott 4–3-ra. Másfelől pont azért lehetnek veszélyesek Lipcsei Péter tanítványai, mert gyorsan ki akarják köszörülni a csorbát.

Abban kár lenne bízni, hogy a sárga-feketék számára már megvan a bennmaradás, így kiengednek, hiszen még a HR-Rent Kozármisleny 5. helyével is szemezhetnek. Igaz, azt a hét pontos különbséget ledolgozni lehetetlennek tűnik.

A Misleny Csákvárra megy

Ezt a kérdést egyébként a mislenyiek vasárnap Csákváron rövidre is zárhatják egy győzelemmel, hiszen egy sikerrel elintézheti Aczél Zoltán csapata, hogy a 6. pozíciónál ne végezhessen rosszabb helyen, de az eddigi jó szereplésüket követően ennél többre is vágyhatnak, még akkor is, ha a Szeged hat pontos előnye szintén ledolgozhatatlannak tűnik jelen pillanatban.

A Csákvár formája hasonlóan hektikus, mint a kék-fehéreké az utóbbi időben. A házigazda a BVSC-Zugló ellen két hete kikapott, míg a Siófokot legutóbb le tudta győzni. A Zugló elleni sikert egyébként négy nyeretlen meccs után hozta össze, előtte a Pécset verte.

A 32. forduló programja: PMFC–Soroksár (szombat, 17.00), Csákvár–HR-Rent Kozármisleny, BVSC-Zugló–Nyíregyháza, Mosonmagyaróvár–Budafok, Kazincbarcika–Győr, Ajka–Budapest Honvéd, Gyirmót–Tiszakécske, Szeged–Siófok (vasárnap, 17.00), Vasas–Szombathely (hétfő, 20.00).