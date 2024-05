Egyre közeledik céljához a PVSK-Veolia, hiszen szerdán az NB I. B. Piros-csoportjának döntőjében megtett egy nagyon fontos lépést, az első mérkőzésen legyőzte az Újbuda MAFC-ot méghozzá nagyon magabiztos játékkal. Egy esetleges szombati idegenbeli sikert követően így akár már jövő kedden rövidre zárhatná a párharcot. Persze a rivális még rengeteget tehet, hogy ez ne legyen ilyen egyszerű. Az is elég valószínűnek tűnik, hogy még egyszer nem fog ennyire extrán játszani a Panthers, de cáfoljanak ránk Horti Bálinték!

Horti Bálint a legnagyobb rajongójával ünnepelte a PVSK-Veolia sikerét

Fotó: Laufer László

– A szurkolók ismét csodálatosak voltak – jelentette ki Szrecsko Szekulovics, a PVSK vezetőedzője a meccs után. – Ez egy NB I. A-s hangulatú mérkőzés volt. Mind a két csapat nagyon jól játszott, az a véleményem, hogy az idei szezon legjobb teljesítményét nyújtottuk. A MAFC az egyik legjobb lepattanózó csapat, most ebben is felülmúltuk. Minden jól működött. Ez volt a kulcsmérkőzés, a hazai győzelem kötelező volt. Megyünk tovább, nincs sok idő pihenni. Olivér pályára tud lépni szombaton, kell még neki ez a pár nap a regenerációra, de számíthatunk majd rá Budapesten. Szombaton utazunk a fővárosba, meglepetést szeretnénk csinálni.

A Vasút remeklését a statisztikák is abszolút alátámasztják. Mindössze az első két percben volt előny a MAFC-nál, onnantól a Panthers – három játékpercet leszámítva, amíg egál volt – végig vezetett, volt hogy huszonhéttel is ellépett. Tizenkettővel több lepattanót téptek le Mokánszkiék, mint az ellenfél, de több volt a gólpasszuk, labdaszerzésük és a blokkjuk is.