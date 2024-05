A Szentlőrinc az MTK második csapatát látta vendégül a labdarúgó NB III. 27. fordulójában, s Pataki fejesével már a 10. percben vezetett. Nem sokkal később aztán Csörgő Raul is beköszönt a kék-fehéreknek, majd a fordulást követően Pataki talált be újra. A piros-feketék csupán azért nem tudták csökkenteni hátrányukat az éllovas Iváncsával szemben, mert az is visszatalált a siker útjára.

Szentlőrinc SE–MTK Budapest II. 3–0 (2–0)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 27. forduló.

Szentlőrinc: Héninger – Miklós, Sághy (Keresztes, 26.), Tamás, Kiss-Szemán – Medgyesi (Kiss K., 78.), Kesztyűs M. – Szabó Z. (Helesh, 62.), Csörgő R. (Múcska, 62.), Pataki (Kiss M., 78.) – Novák Zs. Vezetőedző: Pichler Gábor.

Gólszerzők: Pataki (10., 55.), Csörgő R. (21.).