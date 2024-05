Az utolsó másodpercekig harcolnia kellett az NB I. B. Piros-csoport döntőjének harmadik mérkőzésén a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának, mert az Újbuda MAFC fojtogatta. Végül azonban Antóniéknak sikerült megtenniük azt az utolsó lépést, amellyel megvédték hazai pályájukat, s egy győzelemre kerültek a végső sikertől.

– Az utolsó mérkőzésen nagyon fájó vereséget szenvedtünk, ennek ellenére nagyon jól reagáltunk a folytatásban, és talpra álltunk – jelentette ki a keddi győzelem után a PVSK mestere, Szrecsko Szekulovics. – Szeretném újra megdicsérni a közönséget, nagyon együtt éltek a játékkal, kiváló hatodik játékosként segítették a csapatot. Kulcsmérkőzés volt ez, újra megvédtük hazai pályánkat. Szeretném külön megköszönni Horti Bálint és Bíró Olivér munkáját, hiszen sérülések hátráltatták őket, ennek ellenére nagyon hasznos tagjai voltak a csapatnak most is. Mindenkit ki tudnék külön-külön is emelni, nagyon jól játszott mindenki, nagyon boldog vagyok, jó érzés a PVSK edzőjének lenni, remélem sikerül elérni a célunkat, és együtt ünnepelhetünk a szurkolóinkkal!