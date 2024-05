Utolsó előtti NB I.-es bajnokijára utazik szerdán a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata. A negyedik helyezett Mosonmagyaróvár otthonában futnak ki majd a pályára a mislenyi lányok 18 órától, amely ellen a tisztes helytállás lehet a cél. Az ősszel 15 góllal volt jobb az Óvár.

– Úgy gondolom, csapatunk sorsa már rég eldőlt, így mindenféle teher nélkül tudunk szerda este ismét pályára lépni Mosonmagyaróváron – fogalmazott Brettner Zsófia a klub felületein. – A felszabadult játék csak attól függhet, hogy ezt csapatszinten is a helyén tudjuk-e kezelni. A Mosonmagyaróvár mellett nekünk is vannak még céljaink, persze egészen más jellegűek. Szeretnénk tovább fejlődni egyéni és csapatjáték terén is, amire ez a hétközi forduló kiváló lehetőséget nyújthat.