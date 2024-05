Újabb sorozatba kezd hazai pályán az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata. Az élvonal újonca hétfőn 18 órakor a Budapesti Honvéd együttesét látja vendégül a Fűzy Ákos centerpályán az 5. pozícióért vívott helyosztón. A két győzelemig trató szériát jól akarják nyitni Csirke Ferenc tanítványai, s megmutatni, számukra igenis fontos, hogy a legjobb négy mögött zárják le az idényt. Az NKA-t emellett a reváns vágya is fűtheti, hiszen a két együttes februári találkozóján a fővárosban 32-vel (95–63) nyertek a hazaiak.

– Először is szeretnék gratulálni a Honvéd csapatának, hiszen az újkori A-csoportos tagságuk második szezonjában nagy dolog az ötödik helyért játszani! – fogalmazott az NKA vezetőedzője, Csirke Ferenc. – Ugyanakkor gratulálok a saját csapatomnak is, hiszen mi újoncként fogunk az első hatban végezni, ami egy fantasztikus eredmény. A Honvédnak jó edzője van, akinél mindenki tisztában van a feladatával, jó légiósaik is vannak, de az idei eredményeikben a magyar játékosoknak is ugyanakkora szerepük volt. Magas intenzitással védekeznek, agresszívek, jól indulnak. Nekünk mindenképpen kevés eladott labdával kell játszanunk, illetve a lepattanócsatát se bukhatjuk el, ha nyerni szeretnénk. Ezen a meccsen is számítunk szurkolóinkra, szükség lesz rájuk, a segítségükkel szeretnénk megtartani a jó hazai mérlegünket!