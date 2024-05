Hatalmas érzelmi töltetet kapott a Győr és a Ferencváros ellen a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata, s ez meg is látszik az együttes játékán, hiszen a két gigász elleni mérkőzéseit követően két győzelmet is be tudott gyűjteni az élvonalban. Most szombaton 18 órakor egy újabb kiváló együttes érkezik a Mislenyhez, a BL-szereplő Debrecen látogat ide, hogy tovább üldözhesse az ETO-t.

– Idegenben sikerült egy jó mérkőzést játszanunk a Debrecennel – jelentette ki Lengyel Leonetta a klub felületein. – Reméljük, hogy itthon is tudunk jó játékot produkálni. Az utóbbi pár fordulóban sikerült jó teljesítményt mutatnunk, és ebből tudunk építkezni a Debrecen ellen is. Tudjuk, nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, hiszen a Debrecen egy BL-ben is szereplő csapat, de igyekszünk megnehezíteni a dolgukat.

A két együttes ősszel 30–23-at játszott, a debreceniek nyertek, a félidőben már hattal vezettek.