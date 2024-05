Szerdán ismét bevették az iskolások a PVSK sportlétesítményeit, egész pontosan zúttal az atlétika pálya volt a fő célpontjuk. A Magyar Atlétikai Szövetség Kölyökből Atléta Program keretén belül egy nagyszerű hangulatú versenyen vetek részt, amely során a régiós csapatversenyre való tagságot is elnyerhették. A fő cél azonban a sport megszerettetése volt.

– Ezen a napon tartottuk a PVSK tavaszi Kölyökatlétika versenyét jelentette ki a PVSK honlapján Völgyi Erzsébet főszervező. – Kilenc partneriskola tanulói vettek részt. Három U10-es korosztályú csapat és hat U12-es korosztályú csapat képviselte iskoláját. Közülük választjuk ki, hogy kik képviselik majd a PVSK-t a május 30-ai régiós csapatversenyen, Szekszárdon. A verseny teljes mértékben illeszkedik a MASZ-nak a Kölyökből Atléta programjához. Vállaltuk, hogy félévente két egyesületi versenyt tartunk e program keretében. A PVSK is rengeteget profitál a rendezvényből, bővül a taglétszám, hisz minden a Kölyökatlétikában részt vevő atlétikai csoportot rögzítünk a Kölyökatlétika információs rendszerében, ahonnan automatikusan átkerülnek a szövetség tagnyilvántartó rendszerébe. Másrészt kiválasztási bázist képeznek a PVSK számára ezek a Kölyökatlétikában részt vevő csoportok. Az elmúlt másfél évben sok gyerek érkezett már a PVSK-ba ezekből a csoportokból. Most megkezdjük majd a direkt kiválasztást is, elsőként a Pécsi Református Iskolába megyünk el.