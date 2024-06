Az Európa-bajnokság csoportkörének talán egyik, ha nem a legjobban várt összecsapása következik pénteken 21 órakor, hiszen ismételten két nagy futballnemzet válogatottja csap össze. A világbajnoki-döntős Franciaország a vb-negyeddöntős Hollandiával csap össze valószínűleg a D csoport első helyéért.

A hollandoknak az első fordulóban a lengyelek okoztak majdnem meglepetést, de a csodacsere Wougt Weghorst góljával fordítani tudtak, s így több lőtt góljuk miatt állnak a kvartett élén. A franciák egyelőre gólt nem szereztek, Ausztriá Wöber öngóljával gyűrték le, viszont vezéráldozattal járt a siker, mert az orrtörést szenvedő Mbappé a következő találkozót valószínűleg ki kell hogy hagyja. A kérdés, őt mennyire tudják pótolni Giroud-ék.

– Izgalmas mérkőzésre számítok – jelentette ki Kovácsevics Dusán, az NB II.-be jutó Szentlőrinc SE operatív vezetője a találkozóról. – Számomra a franciák az Európa-bajnokság legnagyobb favoritjai. Lehet, hogy Mbappé hiánya nehezebbé fogja számukra tenni ezt a meccset, de bízom a gallok győzelmében. A tippem 2–1-es francia siker lenne. A szívemben jobban bízom ilyenkor, mint az eszemben.

Persze az óriások csatája előtt is érdemes lesz a tévé elé ülni, hiszen Ukrajnának egy nagy vereséget követően Szlovákia ellen kellene talpra állnia, s Lengyelország és Ausztria is végre pontot szereze egymás ellen. Nem mellesleg minden meccs befolyásolhatja a mieink esélyeit is.

A pénteki program: Szlovákia–Ukrajna (15.00), Lengyelország–Ausztria (18.00), Hollandia–Franciaország (21.00).

A D csoport állása: 1. Hollandia 3 pont, 2. Franciaország 3, 3. Lengyelország 0, 4. Ausztria 0.

Az E csoport állása: 1. Románia 3, 2. Szlovákia 3, 3. Belgium 0, 4. Ukrajna 0.