Építkezik már a PMFC élvonalba jutó női labdarúgócsapata, amelynek első nyári igazolása a kanadai kapus, Chandra Bednar. A 34 eszendős hálóőr már a Bajnokok Ligáját is megjárta, de a Linköpings FC játékosaként svéd bajnok és kupadöntős is volt. Magyarországon a Ferencváros volt az első állomáshelye, ahol az NB I. trófeáját kétszer is magasba emelhette. A legutóbbi idényében a szaúdi Al-Ulal FC-vel lett bajnok.

– Pécsre érkezve egyből beleszerettem a városba, a PMFC-be. Hihetetlen kedves fogadtatásban részesültem, a tárgyalások során megmutatták nekem a stadiont is, ahol körültekintve egyből elhatároztam magam, a Pécset szeretném erősíteni – árulta el a klub közleményében az új hálóőr. – Profi karrierem szempontjából a legjobb döntést hoztam, ráadásul nemrég felvételt nyertem az egyetem pszichológia mesterszakára, a futball mellett így a tanulmányaimat is helyben végezhetem. Izgatott vagyok a ránk váró közös munka kapcsán, ugyanakkor bizakodóan tekintek az előttünk álló időszakra. Fiatal csapattársaimnak szeretnék stabilitást nyújtani.