Korábban már jelezte a PMFC, hogy Hudák Martin és Miknyóczki Ádám is távozik az egyesület kötelékéből miután a gárda kiesett az NB II.-ből. Mostanra az is kiderült, hogy ők ketten a következő idényben is csapattársak lesznek, ugyanis mindkettőjüknek a Gyirmót FC Győr kínált olyan szerződést, amire rá is tudtak bólintani. Így a középpályás és a támadó a következő szezonban is a második vonalban szerepelhet. Azt még a Mezőkövesd közölte pár hete, hogy a Pécs két focistáját, Harsányi Istvánt és Krausz Raul-Zorant is meggyőzte, hogy az élvonalból kieső együttesénél folytassa, így ők is csapattársak maradhatnak Pécsről távozva.