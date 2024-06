Kiválóan szerepeltek a PSN Zrt. aerobikosai a Magyar Kupa 2. fordulójában Nyíradonyban. Ez a megmérettetés volt egyben az ősszel esedékes világbajnokság és utánpótlás világverseny válogatója is. Ezen a téren is elismerték a pécsiek munkáját, hiszen Miklós Eszter és Böhönyei Bálint összesen 4 egységben kvalifikált, valamint lett mellette magyar bajnok. Csoportban csatlakozik majd hozzájuk a Forma Fitt SE triója, Sárkány Sára, Sárkány Rita és Imre Zétény is.

A PSN Zrt. dobogósai

Challenge up 4 (7-9 évesek): 3. hely - arany minősítés – Borovácz Laura, Németh Anna, Siklósi Zselyke, Kingl Anna, Heller Emma, Zombori Zoé.

Basic up 1 női egyéni: 1. hely – Paulovics Dóra.

Basic UP 1 csoport: 3. hely - arany minősítés – Moldován Kincső, Rudolf Dorka, Suvák Míra, Téczely Nóra, Téczely Petra.

UP 3 egyéni: 1. hely – Sziládi Zoltán.

UP 3 páros: 1. hely – Kónyi-Kovács Alíz - Sziládi Zoltán.

UP 2 egyéni: 1. hely – Böhönyei Bálint, Miklós Eszter.

UP 2 trió: 1. hely – Böhönyei Bálint-Miklós Eszter (PSN)-Sárkány Sára (Forma Fitt SE).

UP 2 csoport: 1. hely – Böhönyei Bálint-Miklós Eszter (PSN)-Sárkány Sára-Sárkány Rita-Imre Zétény (Forma Fitt).

UP 2 aerodance: 3. hely – arany minősítés – Gáll Laura-Iván Léna-Pintér Rea-Rudolf Hanga-Rudolf Dorka-Suvák Míra-Sziládi Réka.

Felnőtt basic trió: 3. hely – Nagy Zóra-Paulovics Dóra-Zubán-Sinkovits Regina.

A Forma Fitt SE dobogósai

Challenge UP 2 csoport: 2. hely – Inotai Zorka-Simon Abigél-Székely Boglárka-Teleky Zorka-Torma Petra-Vati Anna.

Basic UP 1 trió: 3. hely – Bäcker Boglárka-Ruppert Lili-Spengler Réka.

Basic felnőtt egyéni: 3. hely – Kaufmann Hanna.

Basic felnőtt trió: 1. hely – Kutas Dorka-Regdon Rebeka-Tordai Flóra.

Basic felnőtt csoport: 2. hely – Csikós Hanna-Kaufmann Hanna-Kutas Dorka-Regdon Rebeka-Tordai Flóra.

UP 2 páros: 2. hely – Imre Zétény-Sárkány Sára.

Aerodance felnőtt csoport: 2. hely – Bäcker Boglárka-Csikós Hanna-Kaufmann Hanna-Kutas Dorka-Putler Zóra-Regdon Rebeka-Simon Alexa-Tordai Flóra.