Már a szezon vége, illetve a kiesés óta arra a kérdésre várják a választ a PMFC szurkolói, hogy a labdarúgó NB III. küzdelmeire ki fogja felkészíteni az együttest. Információink szerint a napokban megszületett egy egyezség, sőt, az első edzését már le is vezényelte a piros-feketéknél Aczél Zoltán.

A szakvezetőt valószínűleg egyetlen baranyai futballszimpatizánsnak sem kell bemutatni, hiszen a HR-Rent Kozármislennyel parádés eredményeket ért el a két szezon alatt, amit ott töltött. Első periódusában veretlenül nyerte meg a harmadik vonal küzdelmeit csapata, majd egy éves szünetet követően visszatért, s a másodosztály egyik legszórakoztatóbb fociját játszva az ötödik helyig vezette a kék-fehéreket. Sokan az év meglepetéscsapata címet is ráaggatták közben együttesére.

Mindeközben az már biztossá vált, hogy Harsányi István mellett egy másik labdarúgó is elhagyja az egyesületet. Krausz Raul-Zoran szerződtetését a Mezőkövesd jelentette be hétfőn délután. Így az élvonal kiesője már a második játékost szerzi meg a piros-feketéktől, hiszen a házi gólkirály is épp oda igazolt át. A 28 éves román-magyar középpályás az elmúlt idényben 29 bajnoki meccsen kapott lehetőséget a négy edzőtől, aki irányította a Pécset. Ez alatt egy gólt szerzett.