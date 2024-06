Százszázalékos ösztöndíjat kapott az Amerikai Egyesült Államokban a connecticuti The Taft Schoolba Angyal Medárd Ámon, aki így ott folytatja középiskolai tanulmányait, illetve sportolói pályafutását, tette közzé a Cserepka Iskola Facebook-oldalán. Angyal a Nemzeti Kosárlabda Akadémia neveltje, s U18-as korosztályos válogatott is, aki ezzel hatalmas lehetőséget kapott, hogy még inkább kibontakoztathassa a tehetségét, hiszen kiváló csapattársak mellett, a New England-i régió elődöntősénél csiszolhatja tudását.