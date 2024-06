Tavaly áprilisban fenekestül felfordult a Rátgéber Kosárlabda Akadémia növendékének, Juhász Dorkának az élete, miután az amerikai profi női kosárlabdaliga (WNBA) játékosbörzéjén a draft második körének negyedik választottjaként elkelt. Játékjoga a Minnesota Lynxhez került, s mint azóta tudjuk, igencsak sikeres idényt zárt a baranyai kiválóság. Ráadásul érdemes kihangsúlyozni, hogy ilyen előkelő helyen még soha nem került magyar kosaras a tengerentúli bajnokságba.

Balázs Hajnalka lányának, Juhász Dorkának valóra vált gyerekkori álma: magára ölthette a válogatott mezét.

Fotó: Árvai Károly

Azóta teljesült a gyerekkori álma, magára ölthette a női felnőtt válogatott mezét, beválasztották a WNBA újoncötösébe, helyet kapott a Forbes listáján, a válogatott mezével ellátott zászlót felhúzták a Nemzeti Kosárlabda Akadémián, továbbá kupagyőztes lett Olaszországban, a Famila Schio kötelékében.

A hétközben ismételten ünnepelhetett a pécsi center, ugyanis a Minnesoty Lynx izgalmas mérkőzésen diadalmaskodott a New York Liberty vendégeként (89–94) az észak-amerikai profi női kosárlabdaliga (WNBA) keretein belül megrendezett Commissioner's Cup döntőjében. A kupa fináléjában hagyományosan a Keleti és a Nyugati főcsoport éllovasa találkozik egymással, de fontos kiemelni, hogy mérkőzésük eredménye a WNBA alapszakaszába nem számít bele.

A találkozón a baranyai kosárlabdázó tizennyolc perc alatt négy pontot dobott és három lepattanót szerzett, továbbá kiosztott egy asszisztot is. Ahogy Juhász Dorka eddigi összes meccsét, úgy ezt a döntőt is figyelemmel kísérte édesanyja, Balázs Hajnalka, generációja egyik legjobb magyar játékosa.

– Büszkék vagyunk Dorkára, a Lynx még nem nyert ilyen trófeát korábban, ezért örülünk, hogy a siker részese lehetett – nyilatkozta lapunknak Balázs Hajnalka, aki lánya idei szerepéről is beszélt. – Más az idei évben Dorka szerepe a csapatban, mint tavaly. Az elmúlt idényben egy sajnálatos sérülés folytán hirtelen a kezdőcsapat tagja lett, ahol sokakat meglepő módon fantasztikus teljesítményt nyújtott. Ennek visszaigazolásául beválasztották az év újoncötösébe. Az elmúlt szezon sok játékideje ritka dolog egy első évestől, mert a WNBA-ben működik a hierarchia. Ki kell várnod, ülnöd a sorod. Az idei szezon más. Dorka az európai bajnokság miatt csak később tudott csatlakozni a kerethez, Cheryl Reeve edzőnek meg voltak a kezdőjátékosai. Jelenleg a kispadról beállva kell segítenie az együttest, ezzel nincs is problémája, mert a tréner megerősítette abban, hogy ennek ellenére fontos szerepe van a csapatban, és nagyon számítanak rá. Hiszek benne, ha az amerikai női válogatott edzője mondja... A Lynx jelenleg nagyon jól áll a bajnokságban is, emiatt okozhat még meglepetést. Egyre többet cikkeznek arról, hogy bajnokesélyes lehet a csapat. Dorka pedig azért dolgozik, hogy - játékperctől függetlenül - ebben minél jobban segítse a csapatot.