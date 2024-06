Beigazolódtak információink, Aczél Zoltánt nevezte ki a PMFC az NB III.-ba csúszó labdarúgócsapata élére. Ezzel talán azt is kijelenthetjük, hogy a piros-fekete klub egyértelműen letette a voksát arra az útra, hogy megpróbál rögtön, az első évében visszajutni a második vonalba. Munkáját Jásper Péter pályaedzőként, Sólyom Csaba kapusedzőként, Lutz András videóelemzőként, Veréb Viktor rehabilitációs edzőként, Tereki Péter masszőrként, Dávid Roland pedig technikai vezetőként segíti majd. Ezzel együtt Czinkon Szabolcs asszisztens edző távozik a klubtól, míg Németh Zsoltra más szerepkör vár.

– A PMFC vezetőedzőjeként dolgozni osztálytól függetlenül óriási rang. Korábbi pécsi játékos múltamból és kötődésemből adódóan is örömmel fogadtam el a klub felkérését. Eltökélt és bizakodó vagyok, még úgy is, hogy az első csapat másodosztályból való búcsúját követően kell építkeznünk. Annyit ígérhetek, kollégáimmal és a labdarúgóinkkal közösen mindent megteszünk annak érdekében, hogy mihamarabb meginduljunk felfelé és a PMFC újra régi hírnevéhez méltóan szerepeljen – nyilatkozta a bejelentéséről szóló közleményben Aczél Zoltán.

A trénert természetesen nem kell komolyabban bemutatni a baranyai rajongóknak, hiszen az elmúlt három szezonban edzőként is letette már a névjegyét a vármegyében. A labdarúgóként az 1995/1996-os, illetve az 1998/1999-es idényt a piros-feketéknél töltő tréner a HR-Rent Kozármislennyel is maradandót alkotott. Az első ott töltött szezonjában veretlenül nyerte meg az NB III. Közép-csoportját a kék-fehérekkel, de azt követően távozott a III. Kerületi TVE-hez. Az óbudai kaland nem teljesen úgy sikerült számára, ahogyan azt tervezte, de a Misleny se teljesített jól a második vonalban. Végül Márton Gábor segítségével az együttes osztályozón kiharcolta, hogy maradhasson NB II.-es, s újra egyesítette erejét Aczéllal. A folytatás pedig mesébe illő volt. A kék-fehérek viharként csaptak le a mezőnyre, s remek teljesítménnyel, közönségszórakoztató játékkal űzték az élmezőnyt. Ugyan a tavasz valamelyest gyengébbre sikerült, az ötödik helyet így is megszerezte a gárda, azonban másfél hete robbant a bomba, s a szakvezető, valamint a Misleny útjai újra különváltak.