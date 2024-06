Az egy évvel elcsúsztatott tokiói olimpián Bicsák Bence fantasztikus teljesítményt nyújtva, mindössze 52 másodperccel a győztestől lemaradva hetedikként ért célba három évvel ezelőtt sérülten is. Ez pedig egyelőre minden idők legjobb magyar olimpiai helyezése a sportágban. Idén Párizsban megpróbálhat erre egészségesen, fájdalommentesen, ép térddel rátenni egy lapáttal.

Három évvel ezelőtt a saját teste volt Bicsák Bence legnagyobb ellenfele

Fotó: Mirkó István

– Számomra nagyon erőltetett menet volt ez a kvalifikációs ciklus pont azért, mert csak három év telt el a két olimpia között – kezdte Bicsák Bence. – Az előző olimpián sérült voltam, és utána is sokat kellett kihagynom. Rettentően nehéz volt felkészülnöm a kvalifikáció elejére, ami nálunk egy kétéves periódus volt. Ráadásul az elsőn covidos is lettem, úgyhogy ott több versenyem elment. Folyamatosan hátrányban voltam, ebben a másfél évben iszonyatosan küzdöttem minden egyes pontért. Nagyon sokszor nem álltam jól, elképesztő erőltetett menet volt. Közben edzőt is váltottam, és kiköltöztem Spanyolországba pont azért, mert úgy éreztem, szükségem van a környezetváltozásra és egy csapatra, akikkel tudok együtt edzeni. Régóta egyedül tréningeztem. Igazából másfél évet edzőtáborban töltöttem reggeltől estig, és mindent alárendeltem annak, hogy ott lehessek az ötkarikás játékokon.

Öt nappal a tokiói verseny előtt még az sem volt biztos, hogy el tud-e indulni, mégis a legjobbak között végzett. Ezzel a kitartással végezte az elmúlt években is a munkát.

– Teljesen igaz a helyzetemre, hogy ami nem öl meg az megerősít! Még az olimpia azért messze van, addig sokat kell dolgoznom, mert nem vagyok tökéletes formában, illetve valószínűleg csak nagyon fáradt vagyok – árulta el. – Okosan kell csinálni ezt a két hónapot, de úgy érzem, hogy a teher lekerült rólam, és már felszabadultan, önmagamként tudok a legjobb tudásom szerint élesíteni a nagy versenyre.

Még tud Bicsák Bence finomhangolni

Az évek megacélozták Bicsák testét és elhatározását is Párizsra, s így újra bizonyíthat a világ legjobbjai között.

– Ebben a három évben felnőttem! Előtte nekem minden könnyű volt. Nem azt mondom, hogy elém raktak mindent, mert meg kellett érte dolgoznom, de rengeteg segítségem volt, itthon voltam, az edzőm, Tóth Szilárd rengeteget segített. Nagyon egyszerű volt az élet, de már nem tudtam feljebb lépni. Meg kellett hozni azt a számomra rettentő nehéz döntést, hogy kimegyek külföldre edzeni. Utána nagyon egyedül maradtam, egyedül éreztem magam, rengeteget gondolkoztam azon, mi miért történik – folytatta.