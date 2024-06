Csupán egy hónapja zárult le az NB II. előző idénye, de a HR-Rent Kozármisleny hétfőn már újra munkába állt új vezetőedzővel az élen, s egyelőre alakuló kerettel.

Az új szezon új kihívásaira öt hét alatt kell felkészülnie a gárdának úgy, hogy még nagyobb kihívással kell szembenéznie, hiszen ezúttal már csak 16 csapat fogja alkotni a mezőnyt, így mindenki számára nagyobb lesz a nyomás, ami a kiesőzónából jön. A kék-fehérek azonban ebben a helyzetben sem akarják feladni a megszokott, közönségszórakoztató játékukat.

– Hasonló a játékfilozófiám, ami a klubot eddig is jellemezte – kezdte kérdésünkre Pinezits Máté, a gárda új vezetőedzője. – Ez alapján is kerestek meg és választottak engem. Szeretnénk a játékot felépíteni, szeretnénk minél gyorsabban, minél többször visszaszerezni akár már az ellenfél térfelén. Ilyen szempontból nagy változásokat nem szeretnénk eszközölni. Irányítani szeretnénk a mérkőzést, ha nálunk van a labda, és akkor is, ha éppen nincs. Ki akarjuk szolgálni a közönséget.

Az idő szűkössége miatt persze nem lesz egyszerű összecsiszolódnia edzőnek és játékosnak az idény előtt. Azonban a kemény munka, illetve az edzőmeccsek megfelelő táptalajt fognak jelenteni ebben a folyamatban.

– Az öt hét nem elég sok, de van egy olyan kialakult mag, amely hosszú ideje együtt játszik, és együtt is maradt. Ehhez értelemszerűen fognak majd csatlakozni új labdarúgók. Az eső hét azzal telik majd, hogy megnézzük, milyen állapotban tértek vissza a srácok abból a munkából, amit kaptak a pihenő időszakra. A második-harmadik hét már erősebb lesz, utóbbin duplamérkőzéssel. A negyedik héten aztán az előző kettő melójából azért visszafogunk venni, utána pedig már bajnoki ritmusban készülünk. Ezt az időszakot így tudtuk felosztani. Száz százalékig támaszkodom a stábra, ők ismerik a csapatot, ehhez szeretném hozzátenni a saját ötleteimet – folytatta.

Némi lemaradásban a többiekhez képest Oleksandr Kosovschuk és Gajág Gergő van, akik a szezon vége óta sérüléssel bajlódnak de a következő hetekben mindenki elérheti a tökéletes ritmust.