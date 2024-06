Hatodik alkalommal, zsinórban pedig negyedszer lett gólkirály a huszonhét esztendős Novák Balázs Mihály, aki a 20023/24-es AutóCity Volkswagen Baranya Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság pontvadászatát még a Himesháza színeiben kezdte meg, tavasszal viszont már a Komló második számú csapatában gyarapította találatainak számát. Ennyire még nem kellett izgulnia a gólérzékeny támadónak, ugyanis a Véménd csatára, Sárközi János is félelmetes szezont produkált (36 gól), így az utolsó fordulóban dőlt el a gólkirályi cím sorsa.

Az ég kék, a fű zöld: idén sem volt ellenszer Novák Balázs ellen, aki a Himesháza és a Komló II. színeiben is ontotta a gólokat.

Fotó: Löffler Péter

– Télen egy gól mínuszba fordultam, tehát igencsak izgalmasra sikeredett a végjáték a góllövőlista szempontjából – nyilatkozta lapunknak Novák Balázs. – Megmondom őszintén, Sárközi Jánost nem ismertem, hiszen korábban Tolna vármegyében játszott, azóta viszont pár alkalommal játszottunk egymás ellen, és róla is elmondható, hogy ügyes, gyors, és a kapu előtt is határozott, nem véletlen mattolt harminchat alkalommal. Arról nem beszélve, hogy az idei bajnokságot erősebbnek gondolom a tavalyinál, így nyilván a végső győztes kiléte is sokáig rejtély volt, ezt pedig jól igazolja, hogy az utolsó körre 35-35 találattal fordultunk rá.

A szezon utolsó fordulójában a Véménd már a szombati játéknapon pályára lépett, Sárközi János pedig egyszer volt eredményes a Kétújfalu ellen, így csak egy találattal ugyan, de a góllövőlista élére került. A sors fintora, hogy a Komló II. zárásként vasárnap Novák Balázs egykori klubjának otthonában, Himesházán bizonyíthatott, így érzelmekkel teli pillanatnak lehettek sokan szemtanui. Főleg a véghajrában, mikor a támadó megszerezte a második találatát, ugyanis sok hazai szurkoló úgy ünnepelt, mintha a házigazdának sikerült volna betalálnia.

– A kezdő sípszóig egy nagyon rossz érzés volt bennem, de nyilván a mérkőzés alatt ezt már eltudtam engedni – idézte fel a bajnokit Novák Balázs. – Mindenesetre az, hogy a nyolcvanhetedik percben szerzett második találatom után a pálya szélén úgy örültek és tapsoltak, mintha a Himesháza rúgott volna gólt, nekem mindent elmond. Ezért csak egy mondatot szeretnék nekik üzenni: hála és köszönet!