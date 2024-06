Egyetlen NB-s női csapat volt a szezonban, amely a bajnokságot elejétől a végéig veretlenül teljesítette. Ez a másodosztály újonca, a PMFC miután a bajnok Ferencváros az élvonal döntőjének egyik meccsét elvesztette a Győr ellen. A Pécs sikereit még inkább aláhúzza a tény, hogy a 21 meccses győzelmi sorozatát 18,75-ös átlagéletkorral érte el. Egy ennyire fiatal társaságban nem meglepő, hogy a 17 éves Égi Barbara vezéregyéniséggé vált.

Égi Barbara mindenkit állva hagyott

Fotó: Laufer László

– Az egész szezon hatalmas öröm volt számomra – válaszolta Égi arra a kérdésünkre, mit idéz fel legszívesebben az idényből. – Ha választanom kellene, akkor a PMFC Stadionban játszott meccset mondanám, mert azzal biztosítottuk be a Pápa ellen a feljutásunkat.

A támadó 57 gólt jegyzett, kereken hússzal hagyta le a góllövőlista második helyezettjét.

– Mindegyik ugyanakkora jelentőséggel bírt, viszont a Vasas elleni idegenbeli mesterhármasom volt a legfontosabb – folytatta. – Óriási löketet adott egy lelkileg nehezebben megélt időszakom után. A legszebbnek a Paks ellen lőtt gólomat tartom. A tizenhatos sarkáról eltekertem a hosszú felsőbe bal lábbal.

Égi Barbara és társai még nagyobb kihívás előtt állnak

Jövőre persze az elsőosztályban már sokkal nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük Égiéknek, de nem lesz ez szokatlan tapasztalat a számukra a mostani szezon után.

– Idén is újoncként kerültünk az NB II.-es bajnokságba, így a következő szezonban ez a szerep nem lesz újdonság számunkra – jelentette ki. – A csapategységünk, az összetartás, amit nagy erősségünk lehet a következő évben.

Az együttes most nem állhat le, egyénileg is fejlődniük kell a lányoknak a további sikerekhez, de korukból is adódóan erre még bőven van lehetőségük.

– Az NB I. egy erősebb bajnokság, így fizikálisan és mentálisan is erősödni szeretnék a felkészülési időszakban, hogy a bajnokság kezdetére top formában legyek minden szempontból – árulta el terveit.