Természetesen több csapattal még élvezhetőbb lett volna a pontvadászat, de a főszereplők így is megtettek mindent annak érdekében, hogy a vármegyei labdarúgás szerelmesei egyetlen pillanatig se unatkozzanak. Ezt jól igazolja a huszonnyolc forduló alatt szerzett háromszáznyolcvannégy találat, ami azt jelenti, hogy átlagosan háromgólos bajnokikat hoztak a hétvégék. Feszültségből sem volt hiány, gondolhatunk az utolsó pillanatokban félbeszakadt Lovászhetény-Pécsvárad–Villány találkozóra, de az idény során felmutatott négyszázkilencvenhárom sárga, valamint a huszonhét piros lap is sokatmondó.

Edzőváltásokból is kijutott, hiszen a szezon elején a Nagykozár Takács Lajosra bízta az együttest, a Komló 2024-ben Turi Zsoltnak szavazott bizalmat, a PVSK vezetőedzője, Schneider Gábor pedig az utolsó forduló előtt szedte a sátorfáját.

Mindenesetre a Villány sokáig biztosan nem feledi ezt a versenyfutást, ugyanis a klub története során először lett vármegyei bajnok, ráadásul a góllövőlista első két helyezettjét, Gellén Dávidot (29 találat) és Wiesner Szabolcsot (22 találat) is a bajnok adja.

Kósa Zoltán legénységének még meg kell vívnia a legfontosabb csatát, a Területi I. osztályozót, de bárhogy is alakul majd a párharc, ezt az idényt ki lehet tenni az ablakba.

A hírek szerint jövőre több csapat áll rajthoz, így érdemes lesz várni a kezdést.