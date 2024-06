Közzétette a PMFC, hogy elkezdte öthetes felkészülési programját a labdarúgó NB III. küzdelmeire hétfőn. A Mezőkövesdnél bejelentett Harsányi István és Krausz Raul-Zorán mellett távozott közben a klubtól Takács Zsombor, Hudák Martin, Gera Zalán, Szabó Máté, Majnovics Martin, Miknyóczky Ádám, Terbe Botond, valamint Lacza Alex is.

Az előző idény keretéből tizenhárman maradtak, hogy megpróbálják az együttest visszavinni a második vonalba. Helesfay Donát, Varasdi Dániel, Pejovic Danilo, Hadaró Valentin, Rácz László, Szekszárdi Tamás, Szeles Tamás, Tóth-Gábor Kristóf, Rácz Balázs, Bukovics András, Vas Bence, Varga Botond és Bachesz Edvin azok, akik feledtetnék az elmúlt esztendőt. Hozzájuk csatlakoznak a kölcsönből visszatérő labdarúgók. Svedyuk Alex, Orbán Kolos, a Szentlőrinccel bajnokságot nyerő Miklós Péter is ismételten piros-feketébe öltözik. Emellett az utánpótlásból előre lép a 18 éves Varga Dániel, a 17 esztendős Ócsai Mátyás és a 16 éves Jásper Botond.

Arról ugyanakkor nem számolt be a klub, hogy kinek az irányításával kezdődött meg a munka. Mint azt mi korábban megírtuk, információink szerint az előző idényben a HR-Rent Kozármislenyt trenírozó Aczél Zoltán lesz a pécsi együttes vezetőedzője. Ugyanakkor a Pécs csak annyit árult el közleményében, hogy a tervek szerint nemsokára bemutathatják az első csapat új szakvezetőjét, illetve dolgoznak igazolásokon is, de csak az érvényes, aláírt szerződéssel bíró játékosokat és szakembereket jelentik be felületeinken.