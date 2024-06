Nagyon hosszú időn át lógott a PTE-PEAC sorsa a levegőben. Az utolsó fordulóban a kiesést jelentő 13. helyen zárt, de a Szombathely kálváriája, illetve a Körösladány későbbi visszalépése új utat nyitott a harmadosztályba, amivel él is a klub.

„A megyei I. osztályra készültünk, de ismerve az utóbbi évek eseményeit, reménykedtünk, hogy ezzel a 13. hellyel, szerencsés esetben akár még jövőre is jogot szerezhetünk az NB III.-as indulásra – fogalmazott Fazakas András szakmai igazgató a klub közleményében. – Miközben vártunk a sorsunk alakulására, gazdasági helyzetünket is górcső alá vettük. Talán nem mondok újat vele, hogy az NB III. egy igazi pénznyelő bajnokság! Nem profi liga, de nagyon messze van az amatőr osztálytól is. Rengeteg fejtörést okozott, hogy mit tegyünk, ha megérkezik az MLSZ-től a felkérés, hogy induljunk júliustól újra az NB III.-ban. Csak úgy záporoztak az érvek és ellenérvek, végül arra az elhatározásra jutottunk, hogy ha drasztikusan tovább csökkentett büdzsével, de mégis elindulunk.”

A PEAC-nál a helyi, saját nevelésű, illetve a környék más, az ifiből kiöregedett, de a felnőttbe még be nem férő játékosainak adnak majd lehetőséget.

„Természetesen mikor felvázoltuk az új év lehetőségeit, sokan elhagytak bennünket, amit megértünk, és sok sikert kívánunk nekik további labdarúgó pályafutásuk során. Sok játékosunk azonban megmutatta nagyszerű emberi kvalitását, amikor jelezte, „félpénzért” is hajlandók a PEAC-ért, az egyetemi csapatért, egymásért az edzésen, mérkőzésen szívüket kitenni. Tudjuk, rettentően nehéz év elé nézünk, tudjuk, egyetlen célunk lehet, egy stabil, szerethető fiatal gárdát építsünk. Eredménykényszer nélkül belevágunk az új évadba, és 24.-étől elkezdünk készülni rá. Hiszünk a munkában, hiszünk a fiatalság erejében és titkon reménykedünk, hogy talán még meg is lephetjük a mezőnyt egy ismeretlen fiatal sikeréhes gárdával. Miközben sok csapat gyűjti már a „zsoldosait”, mi a környék fiataljait szólítottuk meg.” – folytatta.