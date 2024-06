Megvan a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának első nyári igazolása. Az NB I.-be visszajutó gárda a magas posztokon erősített elsőként egy gyors, atletikus, amerikai játékossal, Chris Payton Juniorral. A 23 éves légiós a 4-es és 5-ös poszton is bevethető, a Vasút közleménye szerint inkább utóbbin számolnak vele, mert a csapat játékstílusán is szeretnének az új szezonban módosítani. Tóth Norbert sportigazgató szerint a friss igazolás látványos stílusa remekül illeszkedik majd Micsovics kiemelkedő passzjátékához.

Payton a középiskolás évek után az Ohio állambeli Kent State University csapatát erősítette, ez lesz az első éve légiósként. A legutóbbi idényben 12,6 pontot és 7,4 lepattanót átlagolt meccsenként egy blokkal. Olyan is előfordult, hogy egészen 25 pontig elmenetelt 38 percet játszva, ami megmutatja, hogy egy nagy teherbírású kosárlabdázó, aki képes hátára is venni csapatát. Lepattanók terén szezoncsúcsa 20 volt, míg egy meccsen 5 blokkot is kiosztott egyszer.