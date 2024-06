Bejelentette a HR-Rent Kozármisleny, hogy 14 játékos biztosan marad az előző idénybeli keretből az NB II. további kihívásaira is. Név szerint Lékai Soma, Oroszi István, Kirchner Krisztián, Beke Péter, Gajág Gergő, Horváth Dániel, Turi Tamás, Nagy Erik, Kozics Barnabás, Major Sámuel, Daru Bence, Ikonomou Konstantinos, Hegedüs Levente és Oleksandr Kosovschuk lesz az, aki biztosan ismét kék-fehér mezt ölt.

Mindeközben Szabó Bálint és Molnár Ádin kölcsönszerződése is lejárt, így előbbi az Újpesthez, utóbbi az MTK-hoz tér vissza. Mellettük elhagyja az együttest Bor Dávid, Tóth Zoltán, Hegedüs Márk, Füredi Szabolcs és Kósa Marcell.

A klub azt is közölte, hogy Aczél Zoltán utódját pénteken fogják hivatalosan bejelenteni. Lapunk értesülései szerint a Budapest Honvédtól érkezhet edző a Kozármislenyhez.

Az is biztos már, hogy az új szakvezető munkáját is Wittrédi Dávid, Loch Krisztián, Volcsányi Csaba és Végi Jenő segítik majd, ezzel valamelyest az álandóságot is fenn tartja a klub az együttes életében.

Vannak olyan labdarúgók is, akiket egyelőre sem a távozók, sem a maradók közt nem tüntetett fel az egyesület. Ilyen például Schuszter Ronald, Vogyicska Bálint és Nagy Máté. Velük még folyhatnak az egyeztetések.