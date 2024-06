Ahogyan azt már a pécsiek megszokhatták, a PVSK a Kossuth téren ünnepli meg az előző idény sikereit, az elmúlt esztendő munkáját. A PVSK Kosárünnepe ebben az évben most szombaton lesz a város szívében.

A bajnoki szezonzárót több mint 700 fő részvételével rendezik, amely természetesen mindenki számára nyitott, akinek megtetszik a sportág, az ki is próbálhatja majd magát. Az eseményen lesz dobóverseny, PVSK indulóra videó készítés, kvíz és tombola is többek között. A Vasút nyári táboraira is lehet majd jelentkezni.

– Várjuk a szülőket, rokonokat, barátokat, hogy testközelből átéljék, hogy a mennyire élvezik sportolóink a kosárlabdát. A helyszín külön kiemelendő, hiszen a tér méreteiben is meg fogja mutatni, hogy mekkora létszámú a PVSK Kosárlabda Utánpótlása – mondta Tiszay László a PVSK Kosárlabda Utánpótlás szakosztályának technikai vezetője.

Az esemény egyik kiemelt pillanata – ahogy minden évben – a megnyitó után a nagy közös csoportkép elkészítése lesz.