Belevágott a melóba a Szentlőrinc SE is, hogy a lehető legjobb állapotban érkezzen majd meg a július utolsó hétvégéjén esedékes bajnoki nyitányra. Ezt a tréninget már Waltner Róbert vezényelte, aki Pichler Gábort váltotta a kispadon.

– Pont beleástuk magunkat az igazolásokba, hogy megerősíthessük a következő idényre a keretet – árulta el kérdésünkre Waltner. – Azt, hogy milyen játékot fogunk játszani, meghatározza, hogy milyen játékosokat tudunk szerződtetni. Mondhatnám, hogy támadófocit akarok játszatni, minél több gólt szerezni. Természetesen ezt szeretném, de ehhez olyan labadrúgók is kellenek. Remélem, sikerül azokat az igazolásokat, amik tervben vannak, nyélbe ütni. Bízom benne, akkor a szurkolók is jól fognak szórakozni a mérkőzéseinken, és sikeresek is leszünk! Függetlenül attól, hogy milyen minőségű lesz a csapat, azt elvárom, hogy az első perctől az utolsóig mindent megtegyen a győzelemért!

A Lőrinc nincs kifejezetten előnyös helyzetben. Egyfelől újonc lesz egy évet követően visszajutva az NB II.-ben, másfelől két héttel később zárta le előző bajnoki idényét, mint a vetélytársak zöme. Így nem csak, hogy két héttel kevesebb pihenő jutott a feljutást kiharcoló játékosoknak, de a vezetőség is ennyi idővel később tudta belevetni magát komolyabban a tárgyalásokba, hiszen az osztályozók végéig nem lehetett biztos abban, melyik osztályra keres labdarúgókat. Persze ebben a helyzetben már csak az számít, hogy a játékosok milyen állapotban tértek vissza a pihenőről, s fizikálisan, mentálisan mennyire sikerült kipihenniük magukat.

– Kétféleképpen is elsülhet ez a helyzet. A két hét nem hosszú idő a pihenésre, ez igaz, viszont a játékosok nem ülnek le annyira, fizikálisan nem esnek annyira vissza, mint egy hosszabb szünet esetében. Ez nem egy rossz dolog. Az én pályafutásom alatt is volt ilyen, hogy két hetet pihenhettünk. Bízom benne, hogy ebben a rövid időszakban sikerült feltöltődniük annyira a játékosoknak, hogy a következő szezonban ez ne legyen hátrány számunkra – jelentette ki.