Remek eredményről számolhatott be a Mohácsi Torna Egylet 1888 asztalitenisz szakosztálya, hiszen egyik tehetséges sportolója két érmet is elhozott Aradról a nemzetközi Daniela Dodean Academy Cupról. Somogyi Heidi két korosztályban, az U15-ös és U19-es versenyben is elindult. Előbbiben Szögi Szonjával (ATSK Szeged) és Zsupos Hangával (Debrecen), utóbbiban Szögi Szonjával (ATSK Szeged) és György Nikolettával (Debrecen) az oldalán küzdött a dobogóért. Végül a fiatalabbak között a második helyen zárták a viadalt, míg az idősebb korcsoportban nem találtak legyőzőre, övék lett az arany.

A közelmúltban zárult NB II.-es bajnokságnak is van kiváló baranyai vonatkozása, hiszen a beremendiek egész éves teljesítményükre fel tudták tenni a koronát, s megnyerték a Dél-nyugati bajnokságot a Kanizsával szemben. A PTE-PEAC Kalo-Méh III. az 5., a Pécsi Tüke SE a 7., a Mohácsi TE a 10. helyen zárta a megmérettetést. A Beremend az egymás ellen elért eredmények miatt végzett pontegyenlőségnél a legnagyobb riválisa előtt.