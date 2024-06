Tizenkét éve, még a debreceni kontinensviadalon huszonhat dobogós helyezést (9–10–7) szerzett a magyar válogatott. A szerb fővárosban ezt a csúcsot sikerült most megdönteni (10–9–8), igaz, számos meghatározó nemzet hiányzott, így Sós Csaba szövetségi kapitány elmondta, természetesen a helyén tudják kezelni ezeket az eredményeket.

Két századra volt Párizstól, de Jakabos teljesítményét méltatta, az eredményeket pedig helyén kezeli a szövetségi kapitány, Sós Csaba.

Fotó: Török Attila

Mindenesetre van mire büszkének lenni: Kós Hubert emberfeletti hajráját 200 vegyesen egy ideig biztosan nem feledi el senki. Háton még vezetett, de mellen az izraeli Ron Polonsky nagyon elment, és már-már mindenki lemondott a címvédésről. Aztán valami földöntúli hajrát indított, és az utolsó méteren megelőzte riválisát.

Aztán tizenhetedszer is rajthoz állt Kós, méghozzá Jászó Ádámmal, Sós Dániellel, valamint Szabó Szebasztiánnak kiegészülve. A magyar kvartettnek nem volt esélye az éremre: maradt a negyedik hely az utóbbi évek legizgalmasabb befutóját hozó hirigjében, ahol az első három 0.09-en belül zúdult a falhoz, és az osztrákok benyúlása sikerült a legjobban.

Ha már a PSN Zrt. kiválósága, Jászó Ádám, akkor érdemes megjegyezni, hogy a pécsi óriás száz háton is letehette névjegyét, teljesítménye pedig ezúttal a hatodik helyre volt elegendő.

Késely Ajna adott aranykeretet a válogatott szereplésének, hiszen az Európa-bajnoki címet hat éve üldöző kiválóság szerezte az itteni első aranyérmet még 800 gyorson, és a tizedik, itteni utolsó aranyat is ő szállította, 400-on.

Drámázhatna, de helyette mosolyogva zárta a megmérettetést a pécsi születésű Jakabos Zsuzsanna, miután 200 pillangón negyedikként csapott célba. Ezzel tehát biztossá vált, hogy nem lesz ott a hatodik olimpiáján.

– Megpróbáltam, nem sikerült, most mit csináljak? – tárta szét a karját. – Az előfutamban voltam a legközelebb a szintidőhöz, két századra, ez olyan semmiség, hogy nem is tudok ilyen gyorsan kettőt tapsolni. Mindegy, most legalább nyaralhatok, nem sok ilyenben volt részem az utóbbi húsz évben – fogalmazott mosolyogva Jakabos, akiről a szövetségi kapitány is azt mondta, hogy a fiatalok példát vehetnének róla.