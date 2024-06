Két meccsen kell olyan eredményt elérnie a kiváló szezont futó Szentlőrincnek, amellyel kivívja egy évvel a visszasorolódás után, hogy ismét az NB II.-be kerüljön. Először Putnokon lépnek pályára Csörgőék az Észak-keleti első elleni osztályozón.

– Nem tudjuk, a csoportjuk milyen erőt képvisel, de bajnoki címet szereztek, nem kérdés, hogy egy jó csapatról beszélünk – kezdte Pichler Gábor vezetőedző. – Feltérképeztük őket, videókat néztünk, a szükséges információkat beszereztük. Ahogy a többi ellenfelünkre, úgy rájuk is felkészültünk. Ez alapján egy egyénileg jóképességű játékosok alkotta csapat az ellenfelünk, sikeréhes, motivált, agresszív együttes, amely támadófutballt próbál játszani. Ezek alapján rendkívül veszélyes ellenfélnek tartom őket.

A vendéglátó az utolsó előtti fordulóra már úgy utazott saját csoportjában, hogy senki nem vehette el tőle az első helyet, így kiengedhetett az újabb sorsdöntő mérkőzések előtt.

– Egy kicsit korábban tudták nálunk, hogy megnyerték a bajnokságukat, a végén már nem volt számukra tétje a meccseknek. Mi az utolsó fordulóban is győzelmi kényszerben játszottunk. Nem lesz tehát újdonság számunkra a tét. Taktikailag amit lehetett, azt megtettünk. Ezeknek az osztályozó mérkőzéseknek a mentális oldala, ami más, mint egy hagyományos bajnoki mérkőzésnek, de erre felkészítettük a csapatot, illetve fizikálisan is jó állapotban vannak a srácok amellett is, hogy az idény végén vagyunk – folytatta.

A második összecsapásra Szentlőrincen június 9-én kerül majd sor, így bárhogy is alakuljanak a dolgok, saját közönsége előtt határozhat a gárda végleg a helyzetéről.

– Ez talán a kedvezőbb forgatókönyv, de ezzel nem foglalkozunk! Már az első mérkőzésen érvényre akarjuk juttatni az akaratunkat – jelentette ki. – Mi akarunk irányítani, s az első meccsen jó eredményt szeretnénk elérni, hogy kedvező helyzetben várhassuk a visszavágót. Nem csak a második mérkőzésre koncentrálunk, már most szeretnénk olyan végeredményt elérni, amivel lépéskényszerbe hozzuk a Putnokot.