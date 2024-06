Félelmetes mutatókkal, így nem meglepő módon aranyéremmel zárta a 2023/24-es vármegye hármas szezont a Vajszló labdarúgócsapata. Az együttes az elmúlt két idényben egyaránt a második helyen végzett, előbb a Pécsi Sportolda, a múlt szezonban pedig a Misinai Sasok mögött, ezúttal viszont sikerült felérni a csúcsra. A vezetőség esélyt adott az U19-es csapat vezetőedzőjének, Jónás Gergőnek, aki a fiatalságot előtérbe helyezve kialakított egy szerethető, sikerre éhes alakulatot.

– Nagyjából tavaly ilyenkor keresett meg a Vajszló vezetősége, hogy szeretnék, ha én lennék a felnőttcsapat edzője is – 2018 óta vagyok a Vajszló U19-es brigádjának trénere –, ekkor viszont én még Sellyén fociztam – mesélt a kezdetekről Jónás Gergő. – Vajsz­ló a lakhelyem, s úgy gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség lehet, hogy kipróbáljam magam a felnőttcsapat edzőjeként. Az volt a tervem, hogy az évek alatt nevelgetett ifiből minél többen kipróbálhassák magukat, kiegészülve pár rutinosabb játékossal. Elmondhatom, hogy ez sikerült is, hiszen az együttes 90%-a saját nevelésű. Ráadásul a huszonhárom fős keretünkből tizenketten debütáltak a felnőttek között.

Ennek fényében tehát a huszonkét meccsből elért húsz győzelem, egy döntetlen, valamint a csupán egy becsúszott vereség is igencsak felértékelődik. Pláne úgy, hogy csak huszonöt alkalommal kapitulált a csapat, és száztizennyolcszor volt eredményes – ennél többször egyik klub sem talált be.

Igaz, ehhez kellett Jónás Gergő bombaformája is, aki negyvenhárom találattal segítette együttesét. A hab a tortán az, hogy egyszer lépett pályára kezdőként, akkor is csak azért, mert két játékos munka miatt késett, tehát gyakorlatilag közel félszáz gólt szerzett csereként beállva. Közben pedig az Agrokémia Sellye Zrt.-nél dolgozik három műszakban, így talán nem is csoda, hogy a heti két edzésen általában csak edzőként aktív.

– Sok ügyes fiatal támadónk van, támadófocit is játszunk általában, melynek köszönhetően sok helyzetet kidolgozunk. Szerencsére jó arányban sikerült is értékesítenem ezeket, de így is azt mondom, hogy lehetett volna ez több is. Összességében elégedett vagyok azzal, hogy ennyi gólt tudtam szerezni csereként, örülök, hogy gólkirály lettem, de annak még jobban, hogy bajnok lett a fiatal csapatunk – nyilatkozta lapunknak Jónás Gergő.